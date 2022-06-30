土城加菲貓寵物業者梁姓男子日前不幸往生，新北市議員林金結先前陪同梁妻舉行記者會，指控新北市議員戴瑋姍質詢施壓動保處，導致丈夫公司不斷被政府機關上門稽查、網路霸凌，最終以死明志，不過戴也反批「梁先生走上絕路其實是像林金結這樣的民代造成的」。林金結今依妨害名譽罪提告戴，要求對方負起責任。

林金結表示，今日是梁先生的頭七，人死了無處申冤，還有人為了政治利益繼續自說自話、顛倒是非，對外聲稱他讓梁先生走上絕路，試圖模糊焦點、推卸責任，他當時只是受梁先生遺孀請託，讓對方和新北市寵物商業同業公會代表將事情說明清楚，未料事後卻被戴瑋姍潑髒水。

林金結批評，戴瑋姍為了求取政治利益，恣意在多個媒體公然詆毀他的名譽，但控訴的內容都不是真相，甚至還用網路操作惡劣問政顛倒是非，多次對他拍桌揚言「走著瞧」，自恃有煽動群眾的成功經驗，態度囂張狂妄。

「政治人物更容易取得媒體公器、洞見觀瞻，應謹言慎行！」林金結說，任何人都不應該為了政治利益詆毀他人名譽，更不能踩著人命睜眼說瞎話，未料事實卻在網路操作下風向一面倒，他只是給予梁先生家屬一個說話的機會，呼籲大眾思考生命是否可買賣，並非將售後保固期延長至14或30日就可解決問題，寵物的履歷完整性、寵物業的專業性、繁殖業的規範、飼主的責任等都是嚴肅的生命課題，希望大家理性討論，讓動物環境更友善。