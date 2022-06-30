林志穎親駕愛車法拉利出席代言記者會。（羅永銘攝）

林志穎與弟弟林志鑫首度在工作場合同台。（羅永銘攝）

賽車男神林志穎30日駕駛他造價2200萬的法拉利488 Pista，代言汽車保護膜品牌XPEL，並展示他另一台價值千萬的白色吉普車賓士G500；記者會上他的弟弟、超跑達人林志鑫也一同現身，擔任記者會主持人，兄弟首次在工作場合同台，為產品加持人氣和買氣。

林志穎這次拍攝品牌廣告也一圓導演夢，為了慎重起見共拍攝了2天，分成三大主題詮釋：分別是自己非常喜愛的賽車、工作、家庭。最特別的是也邀請老婆陳若儀（Kelly）同框，想表達的就是呼應這次XPEL的主題：「保護愛車、保護家人、保護一切所愛」。他透露老婆比車子還難拍，為了老婆要入鏡，身為製片、導演、主角等多重身分的他，把拍攝老婆時的規格拉到最高，自己兼當打燈，2分鐘的廣告成品中，老婆大概4個鏡頭，弟弟林志鑫則只有1秒。

林志穎這次拍廣告讓自己心愛的超跑法拉利488 Pista入鏡，除了因帥氣敞篷車外型，他平時也會開著這台車帶著Kelly 一起遊車河，有兩人許多美好的回憶，尤其在疫情前曾帶著家人一起去歐洲一圓探索法拉利之夢，除了跟自己的偶像碰到之外，也造訪法拉利博物館，希望疫情趕緊趨緩，能帶著家人重遊歐洲。談到車子的話題林志穎提起：「這陣子常跟兒子Jenson去開卡丁車，最高紀錄一天可以連續開62圈，所以目前看起來，以後Jenson可能對於車會很喜歡，但其實我還是尊重每一位小孩未來的決定，不太會去干涉他們的想法。」

愛車成癡的他也聊到對愛車極其保護，車上除了行照，沒有放任何其他東西，所以法拉利488 Pista買3年多了仍像新車一樣，「要隨時保持，不能吃東西、喝水！」家裡的幾台車只有載小孩的保母車可以吃東西。當他說出「也不能穿牛仔褲上車，因為皮椅會有刮痕」時，全場大傻眼，「我平常開車只穿運動褲，今天穿的牛仔褲是彈性不是一般牛仔褲布料。」

他透露車上甚至連衛生紙都沒有，出席記者會前助理打開咖啡時，咖啡不小心噴在他皮衣上，一時也找不到衛生紙可以擦。至於老婆可以穿高跟鞋上車嗎？他想了一下笑回：「應該可以吧！」小孩可以上車但要先叮嚀「不能亂動」。被問跟麻吉霍建華相比誰的車子比較多，「他比較多，問這題，都是別人多！哈！」

林志穎分享自己很喜歡車，對於車子相關的內容都會仔細研究，一部好車更需要好的保護，這也是這麼多年來自己開車買車的心得，所以當收到品牌邀約時，最開心的是從此新車就有最全面的保護了，跟品牌方洽談過後也默契十足，一拍即合成為XPEL大中華區代言人，問及代言費林志穎開心表示：「很滿意」。他說自己自導、自演廣告 對品牌來說非常划算，且不止形象代言、廣告拍攝連製作都包進去，弟弟、老婆、自己的愛車子都用上 ，「他們賺到了！」

他很感謝今年還有不少廠商願意看重他，「雖然我這幾年演藝生涯沒有作品，仍有廠商願意找我代言！」今年就有保健食品、電玩及汽車保護膜3代言。