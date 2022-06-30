即日起，華航諾富特官網推出訂房優惠，民眾可用新台幣2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀。（陳麒全攝）

華航諾富特飯店重新回歸觀光餐旅住宿，特別攜手大魯閣旗下來自日本最受歡迎的「遊戲愛樂園」，以「萌獸樂園」為主題，打造兒童遊具區、仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，兼具教育性、娛樂性，讓小寶貝們入住期間，都能夠安全嬉戲、快樂玩耍。（陳麒全攝）

圓滿達成期388天的防疫任務，協助逾萬名機組員完成飛航任務後檢疫作為，華航諾富特飯店依防疫規範，飯店全區域再靜置並進行大規模清消後，於6月30日重新回歸觀光餐旅住宿。（華航諾富特飯店提供）

圖為飯店健身中心。（陳麒全攝）

圓滿達成期388天的防疫任務，協助逾萬名機組員完成飛航任務後檢疫作為，華航諾富特飯店依防疫規範，飯店全區域再靜置並進行大規模清消後，於6月30日重新回歸觀光餐旅住宿，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，除打造全新多元的親子遊憩空間外，更推出新台幣2288元入住標準客房，以及品坊西餐廳買一送一的超級回饋，歡迎大家一同登機啟航。

華航諾富特飯店總經理沈芬表示，為了重啟營運回歸觀光餐旅住宿，特別攜手大魯閣旗下來自日本最受歡迎的「遊戲愛樂園」，以「萌獸樂園」為主題，打造兒童遊具區、仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，兼具教育性、娛樂性，讓小寶貝們入住期間，都能夠安全嬉戲、快樂玩耍；不僅小寶貝玩得開心，時尚舒適的住宿空間、精心規劃的休閒設施包括泳池區、蒸氣室、烤箱、24小時健身房等，同時也能滿足各位旅客的度假期待，盡享休閒時光。

即日起，華航諾富特官網（novoteltaipeiairport.com）也推出訂房優惠，民眾可用新台幣2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀，入住房客再加價一元就能享用品坊西餐廳早餐，飯店同時提供1位16歲以下孩童與家人同住加床及早餐免費，並且贈送2張A12-A19機場捷運一日無限搭乘券（送完為止）以及新光影城購票優惠及萬國通路行李箱75折優惠券。

品坊西餐廳也推出「生猛海鮮季」，從台灣漁港新鮮直送的各式現流海鮮，厚切生魚片可以品嚐飽口的新鮮滋味，還可依喜好現場製作泰式酸辣海鮮湯，小卷、鮮蚵隨您加，讓民眾盡情享用當季肥美海鮮。

品坊西餐廳平日午餐價格為台幣880＋10％、平日晚餐及假日午晚餐價格為台幣1150＋10％，6月30日至7月15日期間，可享買一送一，7月16日至7月31日享第二人半價優惠，提前預約訂位每人皆加碼贈送極品佛跳牆一盅，由40年粵菜歷練的中餐主廚鍾安富以金華火腿、老母雞、後腿肉等熬煮8小時的港式上湯製作，湯頭清爽淨透，在夏日享受格外爽口。

除了以上優惠外，在7月1日至7月14日入住，可再利用桃園住宿金搶先用活動，可現折1000元，7月15日之後入住，也可使用國旅補助現折1300元，旅遊補助資訊可至觀光局查詢，專案詳細內容請至華航諾富特官網查詢，線上訂房：novoteltaipeiairport.com，或致電03-3980911由訂房專員為您服務。