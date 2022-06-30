資訊科技研究與顧問的公司Gartner周四下修2022年全球智慧手機銷量預測，從先前預估的成長2.2%大舉調降至下滑7.1%，稱通膨高漲、俄羅斯入侵烏克蘭和中國封城帶來衝擊。

Gartner最新預估2022年全球手機出貨量將從15.7億支下滑至14.6億支，而該公司先前的預期為16億支。

Gartner資深總監分析師Ranjit Atwal表示，我已經從原本的預測中減掉了大約1.5億支出貨量，因手機的壽命正在增加，人們每留著手機3個月，手機出貨量就會流失約1.5億支。

對全球經濟衰退和幾個國家通膨高漲的擔憂，可能影響消費者在非必需品開銷方面的決定。

該研究公司亦將2022年全球個人電腦（PC）出貨量預測從下滑4%下修至跌9.5%。聯想、惠普和戴爾是全球前三大PC品牌。

Atwal表示，PC和智慧手機市場的下滑，不會被汽車和其他領域所抵銷，因此今年晚些時候晶片短缺問題可望緩解。

受中國防疫封控影響，今年第一季三星電子和蘋果在數個地區的手機銷售均見下滑。

Gartner表示，今年大中華區智慧手機出貨量將大減18.3%。Atwal表示，今年初本來預期大中華區5G手機市場將實現2位數增長。今年下半年中國市場可望非常強勁，但即便如此，也不足以彌補已經發生的一切。