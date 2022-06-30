征戰NBA已有19個賽季的詹姆斯，先後幫熱火、騎士與湖人奪下4座總冠軍，個人也獲得4次總決賽MVP殊榮。2022-23將迎來生涯第20個賽季，詹姆斯也將改寫6項新紀錄。

身價已超過10億美元的詹姆斯，NBA總薪資3.87億美元，早已是NBA第一人。新賽季年薪4447萬美元，屆時總薪資將來到4.31億美元，成為NBA史是第一位4億美元先生。

除此之外，詹姆斯將挑戰6項紀錄，當中最重要的就是超越「天勾」賈霸保持的NBA總得分38387分，詹姆斯目前總得分是37062，距離紀錄只剩下1325分。已詹姆斯上賽季出賽56場，得分1695分，改寫賈霸的紀錄指日可待。

詹姆斯目前生涯總助攻數10045個，上賽季送出349個助攻，如果新賽季能維持相同水準，將可超越納許(10335個)，成為NBA助攻榜第四人，但想要追上前三人史塔克頓、奇德與保羅應該是不可能的了。

詹姆斯上賽季投進161顆三分球，生涯已投進2140個三分球，NBA史上第11人，新賽季如果手感依舊的話，那麼詹姆斯將超越皮爾斯、克勞佛、泰瑞與卡特，成為NBA史上第6人。

此外，詹姆斯只需再有4次單場得分超過20分就是NBA第一人；單場6次得分超過30分就能緊追在喬丹之後，成為NBA史上第二人；至於防守籃板，詹姆斯有機會擠進NBA前10。