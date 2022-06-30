新竹市長林智堅將參選桃園市長，林今受訪時稱「新竹人不認為他落跑」。前國民黨文傳會主委凌濤下午在臉書批評，林過往對是否轉戰桃園市長提出3個優先，結果最後竟是「跑路優先」，整齣戲碼只證明民進黨「全黨為一人找工作」。

凌濤表示，「跑路堅」從去年初開始有落跑3階段，首先是「到桃園試水溫」、「找工作」，但卻被桃園市長鄭文燦無情打臉、斷然拒絕。

凌濤說，「跑路堅」第二階段該推「因人設市」回頭推動大新竹合併案，為自己量身打造新工作，屢強調對新竹家鄉的熱情與不捨，聲稱推動大新竹「走到最後一刻，夢想就會實現」、「既然提了，就應該留下來」、「任期做滿，全力輔選」。

凌濤說，推動大新竹市整併階段，對於原參選桃園市長想法，還改口稱「本來無一物，何處惹塵埃」，並強調「防疫優先」、「市政工作優先」、「找到接棒人選優先」3個優先。

凌濤表示，直到大新竹合併案在5月26日之前壓線無望，林智堅馬上見風轉舵又鬆口對桃園市長選舉稱「球來就接」、「不排斥」、「不是自己能規劃」，終於上演「一人卡兩市」、「落跑市長」戲碼，「跑路優先」，迫不及待拋棄新竹市民。

凌濤揶揄，林智堅「全黨為一人找工作」的求職過程，跑路三部曲無縫接軌，只證明小英男孩特別受到眷顧。