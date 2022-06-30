【全程字幕】又要伸手？NCC將納管臉書、YT 趙少康轟民進黨「惡霸」：處心積慮

國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過《數位中介服務法》草案，將把提供數位中介服務者納入規範對象 ，一口氣納管臉書、YouTube、IG等五大類平台。對此，國民黨立委賴士葆痛批，NCC將政府的手伸入網路世界，宛如共產國家的做法，舉發所有不利執政黨的言論可以按件計酬，殘害忠良舉報非我族類變成網軍日常公務。

賴士葆表示，前幾天蘇貞昌下達顧選情的指示，各部會就開始上緊螺絲，啟動顧選情的攸關政策。警政署長換人上台，就宣示要防止境外勢力及資金介入選舉、利用假訊息干擾選舉及防止選舉暴力是主要任務。總之一切都是扣著選舉，也就是政府眼中除了拚選舉就沒有別的了，雖然疫情沒有結束但是拿到政權更重要。

賴士葆指出，NCC表面上是獨立機關，實質上像是執政黨的附隨組織，也立即同步推出《數位中介服務法草案》念茲在茲的就是要將政府的手伸入網路世界，很像共產國家的做法要將網路世界的言論納管，公然的箝制言論自由。

賴士葆認為，形式上法院有最後的裁處權，然而實質上只要有人檢舉，平台業者就會透過自律機制檢視，政府部門也可主觀認定就加註警示，這樣涉嫌箝制言論自由。眾所皆知，政府常發布錯誤的假訊息，卻是無法規範，只是單方規範百姓，這是只許州官放火，不許百姓點燈。

賴士葆痛批，對於假訊息的認定，政府與人民之間存在著尊VS卑、主VS僕的不對等關係。原本各部會都用公帑豢養網軍，如今通過這個惡法，讓網軍更加繁忙於到處獵巫檢舉，舉發所有不利執政黨的言論可以按件計酬，殘害忠良舉報非我族類變成網軍日常公務，讓這個社會更加的對立與撕裂，這一切就是為著贏得選戰，已經有社維法來規範還嫌不夠，還要另立嚴刑峻法對準網民。