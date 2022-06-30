澎湃新聞6月30日報導，大陸短途旅行、自駕遊、露營近期呈現大熱趨勢，戶外電源市場也被「帶火」。在「618」電商活動期間，某電商平台戶外移動電源成交額同比增長超10倍。中關村儲能產業技術聯盟監事長徐際強表示，中國戶外移動電源目前出貨量占全球的90％以上，估計未來四五年左右，能夠達到全球年出貨量3000萬台以上，市場規模大概在800億元（人民幣，下同）左右。

報導稱，移動電源在戶外能夠對手機、電腦、電鍋等多種電器供電，還可為無人機、音響等娛樂設施供電。除了短途旅行，戶外電源還被用於夜釣、夜市擺攤、戶外直播、戶外夜間工作等，並且其電池容量大、介面豐富、便於攜帶、使用方便等特性，可以滿足市面上多數電器的充電需求，受到大量消費者青睞。

某電商平台資料顯示，在今年「618」促銷活動開啟的5月23日到6月18日期間，戶外移動電源成交額同比增長超10倍。目前市面上的戶外移動電源，其電池類型主要有鋰電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池，電池容量從5000毫安培到20萬毫安培不等。戶外電源從便攜型到專業級別，品牌有百餘種，售價區間處於幾百元到幾萬元之間，其中4000元到8000元的中高檔產品銷量最佳。

資料顯示，中國目前有2萬多家移動電源相關企業，53.7％的企業成立於最近5年內，其中2019年至2021年，新增移動電源註冊企業平均增速達16.3％。

戶外電源作為爆發式增長的生產品類，其安全性能究竟如何？

有專家表示，戶外移動電源的安全性與產品本身使用的電芯品質、安全可靠性設計，特別與使用情況有較大聯繫。在使用過程中，也有不少需要注意的情況。例如，不能使用超過產品說明書上寫有最大功率的電器，防止短路；對電源線的磨損情況要特別注意，在出現磨損和老化時及時更換，避免因短路引起爆炸起火；在使用和移動時盡量避免劇烈震動，不遇水淋雨，遠離易燃物質等等。此外，生產廠家的資質和生產標準也是重要的參考要素。