楊銘威經節目洗禮，現在在家會煮一些簡單的料理。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》中的二廚楊銘威今（30日）為節目的美食商品進棚拍攝宣傳影片。原本在家完全不進廚房的他，在經過節目洗禮後，變成會主動下廚的新好男人，老婆方志友都很驚訝，直說要好好謝謝節目幫老公施了魔法。

楊銘威說：「現在在家會煮一些簡單的料理，小孩都很捧場。我本身也是工作時間不定，美食商品對於像我一樣不太會料理，或是平時忙碌的上班族、家庭主婦都很方便。」看著「來吧！流沙包」上面烙印著招牌招財貓圖案，他說小孩看到一定會超開心，「像這種可愛的小甜食，他們乖乖吃飯後，就會給他們做為獎勵。」

日前《來吧！營業中》粉絲團PO出「老屋紅酒燉牛肉」、「逆境山藥雞湯」、「泡芙營業中」的銷售資訊，網友紛紛表示：「最期待的商品來了」、「一定要準時搶購」。其中「逆境山藥雞湯」是楊銘威最推薦的一道料理，曾在節目中上山採山藥的他掛保證：「山藥雖然長相不佳，但如人生一樣，要吃苦才能成長。」