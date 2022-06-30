選秀歌手出身、身為台灣經典男團「5566」隊長的藝人孫協志，除了出唱片外，在戲劇方面也表現亮眼，出道近30年的他，這些年活躍於主持界，曾入圍金鐘獎綜藝獎項，手上也有不少節目，如今事業、愛情兩得意的孫協志近日上節目透露過去曾為了省錢每天去銀行裝水。

孫協志近日上綜藝節目《小明星大跟班》，該期主題是「關於…可能讓你很意外的point」，節目組邀請多位明星分享自身經歷，同時要求要分別列出3個讓人驚訝的事跡，但裡面只有一項是真實發生，另外兩項是捏造的。孫協志分享的真實故事就是「為了省錢不買礦泉水，每天帶寶特瓶去銀行偷水喝」。

孫協志提到這個事情發生在很久以前，那時候他剛退伍，他透露那個年代的藝人有個當兵魔咒「幾乎所有的藝人，當了兩年或三年的兵回來之後，演藝事業幾乎是停擺」，孫協志回憶當時他當完兵就住在土城的一個小套房，離市區或是電視台等工作地點都有些距離，每個月的收入也非常低，大概1萬出頭，坦言「把所有的預算都算得很精細，其實真的是連買水的錢都不夠」，當時剛好住處大樓的樓下是銀行，退伍之後也在那家銀行開了戶頭，正好看到有飲水機，「我就決定了，拿著存摺跟寶特瓶假裝要進去銀行裡面提款或幹嘛，但實質是去裝水。」這樣的生活持續了半年。

之後孫協志補充當時拿兩公升那種非常大的寶特瓶去裝水回家喝，面對嘉賓提問是否會感到尷尬，孫協志坦言：「人在沒有錢的時候，臉皮特別厚，你不會在意那些小事情。」