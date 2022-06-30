海上皇宮內部硬體現況。（戴小姐提供／袁庭堯高雄傳真）

海上皇宮外部硬體現況。（戴小姐提供／袁庭堯高雄傳真）

海上皇宮積欠台灣港務高雄分公司3000多萬元碼頭碇泊及維修費等，高雄地院日前以1350萬元拍出，債權人戴小姐30日下午到高雄地院抗議，控訴自己高達5600多萬的債權就這樣泡湯，不排除提國賠。高雄地院聲明強調，過程依法執行，無不法或失當之處。

高雄地院14日第2次拍賣這2艘船，因乏人問津，考量船隻長年滯港，且海上皇宮公司均未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、他船停泊權利及港區形象，因此表示承受意願，並已繳納價金完竣，盼趕緊解決問題。

戴小姐痛批，海上皇宮2000年5月風光面世，她出借2850萬元給資方營運，結果不到1年就倒閉，當年鑑價還有1億5000萬元的價值，她自認當今海上皇宮內部硬體仍相當完善，並無外界所說「殘破、斑駁」的狀況，她本金加利息至少也有5600多萬元債權，如今遭高雄地院僅以1365萬元就拍出，等同害她血本無歸，抗議無效只能聲請國賠。

高雄地院表示，海上皇宮、海上御廚分別屬鋼質無動力平台餐廳船、鋼質無動力平台廚房船，經財團法人中國驗船中心鑑定在案，並經台灣高等法院高雄分院於91年度抗字第533號裁定中認定，因2艘船均無動力推進設備、無法供航行之用，非海商法所謂之船舶，戴小姐認定2艘船應準用不動產執行相關規定，顯有誤會。

2標的物7日經鑑價約值2720餘萬元，高雄地院2021年10月19日進行第1次變賣，因無人應買，便詢問債權人是否願意承受，債權人含戴小姐均不願承受。今年6月14日進行第2次變賣，仍無人應買。

高雄地院依《強制執行法》第70條作價1365萬元詢問到場債權人是否承受，經債權人高雄港務公司承受，並於22日繳清價金，高雄地院才於27日核發權利移轉證書，過程依法執行，無不法或失當之處。