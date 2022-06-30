男星無尊擅長模仿、搞笑，大露牙齦的搞怪表情已成招牌特色，尤其在《綜藝玩很大》反串女角「珍珍」，讓他人氣狂飆，不過無尊昨（29日）卻曬出飲料店監視器影片，表示遭奧客鬧場，但這其實是他與網紅八弟（蕭志瑋）的搞笑片段，過程中無尊整個人從櫃檯被拖行到地面，導致雙腳都是瘀青傷痕，畫面相當怵目驚心。

無尊昨在網上發文：「餐飲業真的不容易，今天店裡來了一個奧客，身為老闆娘直接危機處理」，扮演奧克的八弟怒氣沖沖跑到櫃台吼：「飲料這麼好喝是怎樣啦！」隨後把飲料瓶砸在地上，無尊則化身「珍珍」上前安撫，結果被對方抓住手，直接從櫃檯和玻璃窗之間的空隙拖出去，被重摔在飲料店外的地上。

無尊跌倒的同時，假髮也跟著掉落，結果換他把八弟壓制在地，還踹了對方幾下，無尊看到對方想逃，還跟著追上去，短短39秒影片，不時冒出有人笑場的聲音，讓觀眾秒懂一切都是事先說好的拍攝內容，無尊事後曬出雙腳瘀青的受傷照，自嘲是職業傷害，八弟則留言：「我點的『珍』奶，為什麼會打人」，無尊則說：「因為你沒付錢啊」。

無尊被拖出櫃台。（圖／取材自無尊臉書）

無尊假髮都掉了。（圖／取材自無尊臉書）

而無尊從櫃檯被拖到地板的畫面，讓人看了怵目驚心，網友驚呼：「能把珍珍一把抓出去，不簡單」、「看起來好痛」、「拖出去也太順了吧」，還釣出吳尊表示，他的腳超痛、手腕到現在還在麻，至於有人笑虧：「櫃檯用什麼做的？為什麼這麼溜」，吳尊還自嘲是鮪魚肚的功勞「我肚子的油」。