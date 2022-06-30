大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛下午約3時15分乘坐高鐵抵港，習近平發表講話表示，對於再次來港感到高興，過去5年一直關注和牽掛著香港；過去一段時間，香港經歷一次次嚴峻考驗、戰勝一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現蓬勃生機，證明一國兩制具有強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉，強調一國兩制是個好制度。

習近平表示，「行而不輟，未來可期」，只要大家毫不動搖地堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好，並為中華民族偉大復興作出新的和更大的貢獻。