中彰觀光圈2.0共識座談會於6月30日在參山處登場，中彰相關觀光產業公協會等逾百人到場參加。（馮惠宜攝）

經濟部規劃在7月舉辦傳統市集半價銅板購行銷活動，台中第五市場14家攤商熱情推出50元銅板特惠商品。（丸東商號提供／馮惠宜台中傳真）

交通部即將在7月15啟動觀光振興方案，趕在計畫上路前參山處30日舉辦「中彰觀光圈2.0共識會」，盤點觀光圈遊憩資源與觀光特色，要力拼國旅55億元補助；另經濟部也規劃在7月舉辦傳統市集半價銅板購行銷活動，台中第五市場14家攤商熱情推出50元銅板特惠商品，自治會長李西東也加碼8折商品促銷。

這場「中彰觀光圈2.0共識會，」共有中彰區域觀光聯盟內共40多個公協會組織、逾百名觀光產業代表共同出席參與，會中針對下半年疫情緩和旅遊復甦的趨勢謀求產業合作共識，參山處更配合即將推出的觀光振興方案，推出創新遊程的加碼補助措施，透過行銷團隊包裝中彰及竹竹苗觀光圈產品上架，將中彰地區的觀光魅力讓國內外遊客更清楚，為疫後觀光提早佈局。

參山處長曹忠猷表示，中彰區觀光特色，可以聚焦5大魅力景點，分別是：「食旅中彰、藝展中彰、創生中彰、節慶中彰、賽事中彰」； 9 大遊憩主題包括有「浪漫花田」、「健康雙馬」、「漫步鐵道」、「歷史古都」、「休閒濱海」、「遨遊山城」、「微醺酒莊」、「宗教信仰」、「六星產業」等等。

另，經濟部有鑑於這波疫情造成傳統市集攤商生意受到影響，規劃7月份在全國上百家傳統市集舉辦半價銅板購行銷活動，台中市分別有建國市場、第三市場、第五市場、東勢第一市場以及梧棲市場多家攤商參與。

其中，台中第五市場除將在7月6日、13日、20日、27日總共4個星期三推出包括日用品、生鮮蔬菜、現做食材、海鮮滷味及手工美食等400份特惠商品，讓民眾以銅板50元帶回原價百元以上的好康，自治會會長李西東更自掏包在自家經營的丸東商號推出8折商品；主辦單位也預估這一系列振興傳統市集活動，可為全台百家傳統市集至少創造2千萬元的商機。