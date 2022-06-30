桃園1名20多歲的女子小芳（化名）日前半夜偷溜出門與高雄來的姐姐、姐夫在摩鐵喝酒聊天，未料喝醉睡著後，姐夫竟偷偷脫下她的褲子，還要姐姐幫忙脫內褲，她當下裝睡不敢抵抗，隔天才告知主管並報警提告，法官一審依乘機性交罪各判處4年、3年6月徒刑，仍可上訴。

判決書指出，小芳2019年9月某日半夜外出到摩鐵找姐姐、姐夫聊天，過程中喝酒睡著，她竟被姐夫強行脫掉牛仔褲，姐夫還要姐姐幫忙脫內褲，小芳因為害怕一直裝睡，隔天也裝作沒發生什麼事離開，上班時才情緒崩潰向主管陳述，由主管告知家屬並提告。

而該名姐夫在法庭上辯稱，當天小芳與姐姐交換穿著，是穿著裙子，他喝醉才會誤認是妻子，還稱過程中小芳有迎合他；小芳姐姐則說因為懷孕關係，喝醉後就沉沉睡去，後續發生什麼事不清楚；但小芳的主管說當天小芳上班時精神恍惚，一問之下小芳竟說遭到侵犯，她就馬上帶小芳到醫院急診驗傷。

法官認定男子趁小姨子已熟睡，還要妻子幫忙脫褲，已構成乘機性交罪，雖對方當時未反抗，事後裝作沒事與2人互動也是考量是親人，為維持家庭和諧，並無不合理之處，一審依乘機性交罪判男子與妻子各4年、3年6月徒刑。

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