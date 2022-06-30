美時(1795)今(30)日舉行股東會通過配息1.93元，並增選由AEMH推薦指派的三位新任董事，組成更為多元且極具產業資源與經營實績的董事會，帶領公司邁向成為「全球學名藥領導者」的策略成長階段。

美時董事長Robert Wessman指出，很榮幸能邀請到更多具有全球市場豐富經驗的業界夥伴一起合作、帶領美時邁向下一個階段的發展。相信運用所有董事在各領域上的專業長才與資源網絡，全力支持管理團隊的業務發展及策略執行，美時將成為全球製藥業最具潛力的競爭者。

美時此次董事增選也是繼今年初由泰國最大企業集團PTT旗下的生技投資公司Innobic攜手由美時董事長Robert Wessman所主導成立的國際藥業創投取得AEMH 100%股權後，期望透過邀請更多具有產業實務經驗的國際領導人才，持續強化公司董事會運作及整體策略發展規劃。

美時三位新的董事會成員包括，Yves Hermes先生曾領導台灣及泰國裕利股份有限公司，並在裕利擔任東南亞地區總監；Oranee Tangphao-Danielsh女士在製藥業具有超過30年的實務資歷；Phannalin Mahawongtikulis女士是泰國國家石油公司PTT Public Company Ltd.的財務長。在三位新董事的加入下，美時董事會成員現有十一位董事，包含三位獨立董事，在專業背景、產業實績、性別分布等各面向都更加多元且均衡。