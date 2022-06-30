下周國際新聞事件

07/04 周一 德國5月貿易收支

歐元區5月PPI

加拿大6月製造業PMI

07/05 周二 南韓6月外匯存底

澳洲6月綜合/服務業PMI

南韓6月通膨

四本6月Jibun銀行綜合/服務業PMI

澳洲央行利率決議

歐元區6月綜合/服務業PMI

英國6月綜合/服務業PMI

美國5月工廠訂單

07/06 周三 德國5月工廠訂單

歐元區5月零售銷售

美國MAB抵押貸款申請

美國6月綜合/服務業PMI

美國ISM非製造業PMI

美國5月職缺報告

07/07 周四 美聯準會FOMC會議紀要

API原油庫存報告

美國5月貿易收支

美國(首次)請領失業救濟

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：7&I控股

07/08 周五 日本5月經常帳

加拿大6月失業率

美國6月非農就業報告

美國6月失業率

美國5月躉售存貨

《國際經濟》歐元區6月經濟信心低落 消費者通膨預期下降
海納百川》中國經濟困境比預期更大（易憲容）
《國際經濟》德國5月零售銷售微升 食品苦哈哈
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