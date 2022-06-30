下周國際新聞事件
07/04 周一 德國5月貿易收支
歐元區5月PPI
加拿大6月製造業PMI
07/05 周二 南韓6月外匯存底
澳洲6月綜合/服務業PMI
南韓6月通膨
四本6月Jibun銀行綜合/服務業PMI
澳洲央行利率決議
歐元區6月綜合/服務業PMI
英國6月綜合/服務業PMI
美國5月工廠訂單
07/06 周三 德國5月工廠訂單
歐元區5月零售銷售
美國MAB抵押貸款申請
美國6月綜合/服務業PMI
美國ISM非製造業PMI
美國5月職缺報告
07/07 周四 美聯準會FOMC會議紀要
API原油庫存報告
美國5月貿易收支
美國(首次)請領失業救濟
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：7&I控股
07/08 周五 日本5月經常帳
加拿大6月失業率
美國6月非農就業報告
美國6月失業率
美國5月躉售存貨
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