虎門科技(6791)今天櫃買中心送件申請股票上櫃，主辦承銷商為富邦證券。虎門資本額1.84億元，為CAD/CAM技術應用服務公司，CAE市場規模持續擴大，虎門2021年營收4.72億元，年增3.82％；稅後淨利0.71億元，年成長9.6％，每股稅後盈餘3.85元，稅後淨利與EPS同步創下歷年新高。今年以來營收維持雙位數成長，累計前5月營收1.86億元，年增31.98％，全年營運成長可期。

虎門成立於1980年，以資訊知識為基礎，在技術研發、管理及工業4.0三大領域上，提供符合產業需求、技術支援及整合應用服務。系統解決方案的服務包括：計算機輔助工程（CAE）、協同產品商務（CPC）、工業4.0。此外，依客戶所需，也提供研發過程上所需之顧問諮詢服務及教育訓練，並提供客戶硬體設備執行資訊軟體時的周邊設備及零配件。

CAE從結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF設計到系統模擬等，虎門提供整合性多重物理耦合解決方案，協助客戶進行研發、設計、製程及產品的改善及優化，服務的客戶超過3,000家，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等。虎門提供全面性的改善方案與服務，附加價值高，因此毛利率能維持在4成以上。

CPC則主要協助國內中小企業導入企業資源規劃之平台，以強化中小型企業管理並簡化關鍵流程，虎門導入德國SAP公司旗下的SAP Business One管理系統（B1），提供客戶相關解決方案，至今累積之服務客戶超過100家，涵蓋電子3C業、買賣流通業、生物科技業、紡織成衣業、機械業及餐飲業等。

數位分身（Digital Twin）方面，虎門提供軟硬體系統整合服務，透過數據蒐集及模擬分析進行虛實資訊整合，使生產實現智慧化管理及製造，進而改善設計、製程、品質及現場環境等問題。工業4.0進入生產自動化、智慧化，對於虛實整合的智慧製造平台需求強烈，目前處於初期的發展階段，未來的成長將相當值得期待。

虎門陸續在結構、機構、熱傳等主要技術上，增加聲學、3D設計、虛擬現實模擬、材料管理等更多細項技術的解決方案以及模擬分析結果，產品線更為完整。此外，虎門也推出金屬3D列印設備，從設計端將模擬分析軟體應用於金屬3D列印設備，以及印製產品的後處理與分析認證，建置全方位金屬3D列印服務。