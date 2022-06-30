A股三大指數30日集體收升，滬指升1.1％逼近3,400點，報3,398.62點。深證成指升1.57％，報12,896.2點。創業板指升1.52％報2,810.6點，本月累計升近17％。兩市成交額近人民幣（以下同）1.25兆元，連續第六個交易日突破1兆元，交投氣氛熱烈。

盤面上，旅遊酒店、食品飲料、航空機場、文商業百貨、能源金屬、家電、電源設備等相關類股領漲；房地產服務、汽車服務、汽車零部件等概念股小幅調整。

回顧2022年A股上半場，可謂苦盡甘來。開年上證指數一直震盪於3,600點高位，而後春節前後回檔，最低下探到4月27日的2,863點。隨後，A股開啟反彈模式，滬指自該日以來大漲17％，深成指反彈26％，創業板更是反彈約30％。與此同時，上證50、滬深300和科創50指數也出現明顯反彈。

儘管如此，A股多數指數半年線仍舊收跌，滬指上半年跌約6.7％，振幅約為21％；深成指上半年跌約13.3％，振幅約為33％；創業板指上半年跌約15％，振幅約為37％。

從行業來看，2022年以來，能源與疫後復甦成為A股主基調，矽能源、酒店餐飲、煤炭、旅遊板塊等四個行業漲幅超過28％。此外，比亞迪、免稅店、節能建築等行業漲幅超過10％。與此同時，雲遊戲、元宇宙、半導體等前期熱點題材均出現回檔。