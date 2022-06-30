《娛樂百分百》「貳拾捌許願井」的瞎掰話劇社中，黃偉晉突然扮起牛「哞哞叫」。（八大提供）

八大戲劇台熱播劇《愛情發生在三天後》中的演員施名帥、袁艾菲、陳語安、洪群鈞、邱木翰日前參加《娛樂百分百》「貳拾捌許願井」錄影，與主持人黃偉晉、婁峻碩大玩真心話、瞎掰話劇社等遊戲。施名帥分享拍戲期間，曾被導演揶揄的難過經歷；袁艾則搞笑自曝有「雞眼」困擾外，殺青酒後還被經紀人偷拍她與洪群鈞醉倒之後相擁流淚的趣味照片，荒唐過程笑翻眾人。

因拍攝《愛情發生在三天後》結為好友的演員群，在《娛樂百分百》「貳拾捌許願井」單元，展現「過人」演技。袁艾菲、洪群鈞以車禍現場為背景，袁艾菲讓施名帥以「媽媽」角色登場後，施名帥異想天開，將劇本改成「我女兒騎牛出來，怎麼會撞到你的車？」最後眾人請袁艾菲將牛牽走，黃偉晉還突然扮起牛，憤怒地「哞哞叫」，荒謬劇情令人笑到流淚，黃偉晉形容：「你們是有史以來這個單元演最起勁的一組。」

此外，袁艾菲在節目自曝拍攝《愛情發生在三天後》私下糗事；當時她曾向邱木翰詢問：「我有一個雞眼的問題，該怎麼消除它？」卻被一旁的施名帥聽到，直接在劇組大聲嚷嚷「袁艾菲有雞眼」，接著劉冠廷更無厘頭對她說：「欸我想看妳的雞眼！」袁艾菲大笑說：「我一直以為每個人都會長雞眼的…。」

想不到，婁峻碩就一臉呆萌問：「雞眼是什麼？」讓袁艾菲更尷尬。被問到是否曾諮詢過醫生解決辦法，袁艾菲為難說：「但這樣大家就會知道袁艾菲有雞眼。」沒料到施名帥竟吐槽：「妳不用擔心了，節目播出後就全世界都知道了。」一番真性情分享，黃偉晉忍不住大笑說：「也太細節了。」

另外，施名帥也自曝因為自己是台北藝術大學畢業，而曾被合作過的導演酸言酸語，他說：「一開始出來演戲就會被說『 你北藝大，我看你多會演』，也因為入圍過某些獎項，有時候還會被導演說『這麼想得獎！』，就不敢要求能否再重拍。」不過施名帥也表示，被酸當下的確會走心，但隔一段時間再回想就會覺得沒什麼，也知道導演並不是真的要打擊他。