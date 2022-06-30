「DAKA再生資源利用中心」上樑儀式，該中心投入超過40億經費，預計2023年6月開始協助處理花蓮垃圾（（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

台泥DAKA園區發展太陽能、儲能案，因應未來高科技人才進駐以及當地人才需求，台泥與花蓮四維高中合作展開「電機技術人才產學合作計畫」。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

台泥花蓮和平水泥廠今舉行DAKA二周年暨DAKA再生資源利用中心上樑儀式，預計2023年6月完工將協助處理花蓮每天200公噸垃圾量，成為全台第一個利用水泥窯高溫協同處理地方垃圾，並透過垃圾資源再利用達成減碳目標。

台泥也宣布推出水泥手作藝術品牌「水泥幻奇」商店，同時也啟動部落共好行動，包括開設「和平村關懷巴士」、設立「宅配修服務中心」，並與花蓮四維高中簽訂「電機技術人才產學合作計畫」，人才培育，與水泥廠鄰居和平村攜手共好，瞭望未來。

台泥企業團董事長張安平表示，台泥2020年將花蓮和平廠部分場域對外開放，推動成立「台泥DAKA開放生態循環工廠」，至今累積494萬人次到訪，也成全台第一個獲得經濟部觀光工廠認證的大型重工業工廠，並透過導覽員培訓、DAKA市集攤商的招募與培訓、創造了水泥廠周邊聚落創業機會與近百名服務導覽類工作職缺。

台泥也在和平工業區新購入工業用地31.25公頃，將打造東台灣首座低碳環保綠能園區，發展低碳水泥、太陽能以及儲能，目前在台泥DAKA園區已經有台泥自己建置結合太陽能的新世代電動車充電站，未來全台最大容量的儲能案場也將在和平。

張安平說，為了打造世界級的「DAKA再生資源利用中心」，台泥不以營利為思考，設備使用日本川崎重工最先進的設計，投入超過40億經費，2023年底完工後，每日最高可以處理200噸垃圾，解決花蓮垃圾堆積如山的問題。也將在DAKA園區設置24小時數據看板、電話專線，供外界檢視。

包括花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、秀林鄉長王玫瑰、環保署環境督察總隊總隊長李健育、縣府祕書長兼環保局長饒忠、環保局副局長饒慶龍、四維高中董事長黃淑怡、國立東華大學校長趙涵捷等共同見證下，台泥DAKA再生資源利用中心新建工程上樑儀式。