五角大廈說，高超音速飛彈系統周三在夏威夷的試飛因點火後出問題，而以失敗告終，為這頻遭挫折的專案帶來了新打擊。
綜合外電30日報導，五角大廈並未提供測試的進一步細節，但在聲明中說，他們仍有信心，會達成從2020年代初起部署攻擊和防禦性高超音速飛彈的目標。
這是美國「傳統快速打擊」（Conventional Prompt Strike，CPS）高超音速原型飛彈第二次測試失敗，而在去年10月的第一次試飛失敗中，則是由於助推器故障，連發射台都沒離開。
而按照計畫，未來這些武器要安裝在朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，還有維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦上。
由於中，俄和北韓都致力發展高超音速武器，令五角大廈深受壓力。如今北京正砸下巨資，開發高超音速武器。據美國軍方說，去年7月中國將高超音速武器送入軌道，在超過100分鐘的飛行時間裡，飛了約4萬公里。
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