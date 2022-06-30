前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

年底九合一選舉逼近，有地方縣市議員參選人掛起與副總統賴清德合照的看板。爭取知名度，卻被黨內人士形容成「小狗撒尿」圈地盤，前民進黨立委郭正亮認為，這樣講是不公道，黨政人士講話粗魯到這個程度，表示民進黨高層確實有一股勢力不希望賴清德參選（2024）！

賴清德嫡系台南市議員參選人，包括台南市東區蔡筱薇、南區安平區呂維胤與永康區朱正軒，紛紛高掛與副總統賴清德的合照看板，希望藉由賴在台南的高人氣，打贏年底的選戰。

不過根據媒體報導，對於賴清德的看板，民進黨執政縣市的幕僚認為，當縣市長都在低調為防疫而忙碌，避談選舉，賴清德團隊卻忙著到處像「小狗撒尿」圈地盤，把在意縣市長當塑膠嗎？

前民進立委郭正亮30日在《踢批批開講》直言，黨政人士講話粗魯到這個程度，表示民進黨高層確實有一股勢力不希望賴清德參選（2024），不然怎會講成這樣。郭正亮分析，這樣講是不公道，也有其他看板自動連上蔡英文，怎不去說？這就是雙標。賴清德只是提供一個「公版」，讓別人來搭；賴情德應該是被動的，因為真的會有人主動找他。