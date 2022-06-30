證交所今（30）日召開第21屆董事會，推舉林修銘擔任董事長，林修銘是證交所第四位以公益董事身份出任董事長，另續聘簡立忠為總經理，另第21屆監察人會議推舉許富皓為常駐監察人。

證交所第21屆董事有台銀代表人歐興祥、土銀代表人謝娟娟、台電代表人王振勇、一銀代表人邱月琴、富邦證券代表人韓蔚廷、兆豐商銀代表人簡鴻文、台泥代表人張安平、元大證券代表人馬維辰、永豐餘投控司代表人駱秉正，及主管機關金控會指派之公益董事林修銘、簡立忠、莊永丞、張心悌、邵慶平、張琬喻等15人。

此外，第21屆監察人有彰銀代表人凌忠嫄、台糖代表人蕭基淵及主管機關指派之公益監察人許富皓等3人。

據指出，林修銘將是繼篩琦、李述德及施俊吉等三位之後，第四位以公益董事出任證交所董事長，相關人士分析，此一安排應可避免萬一未來因任期內政黨輪替時，董事長一職在任期未滿時遭到撤換。