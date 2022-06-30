台南市新市區潭頂掩埋場後方太陽能光電場30日上午10點多傳出火警，幸好設備廠商馬上斷電，初步使用滅火器自撲，因處置得宜，並沒有造成更大的傷亡。

台南市消防局局勤指中心30日10點28分接獲報案後，隨即派遣第4大隊新市分隊11車17人馳往現場搶救，到達現場後，消防人員到場後不敢大意，穿著全套消防衣帽鞋部署水線防護，並避免碰觸導電物體，並確認無復燃跡象才收隊。

據了解，台南市環保局將復育後掩埋場租給光電業者，設備廠商委託外包商除草時，不慎打到電線導致短路，造成太陽能板起火燃燒。光電廠商表示，要等消防火調完成才能著手修復，目前無法估算修復及恢復供電時間。

第4大隊長蔡國保表示，太陽能光電設備若發生火警，即使台電斷電，太陽能板配線仍有電力，救災時不能貿然射水，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑。

台南市消防局長李明峯也提醒民眾，太陽能光電設備之特性為有陽光照射就有電流產生，第一時間搶救不能先以水線射水搶救，所以在太陽能光電設備的管理更應落實，將持續針對這類高危險因子場所辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。