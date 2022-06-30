談戀愛最怕遇到對感情不忠誠的渣男／渣女，因此在選擇對象時，一定要擦亮眼睛、好好看清楚對方的真面目。命理網站「星座上上簽」分享，白羊座、雙魚座、摩羯座和雙子座的女生，經常「閉著眼睛」找對象，看人的眼光不太好，導致戀情難有好的結果。

1、白羊座

白羊女個性比較糊塗，擇偶標準只注重外在，只要顏值高、身材好，還很會穿衣打扮，就算是窮光蛋或脾氣很差，沒什麼能力也沒有好工作，白羊女依然會奮不顧身地和對方在一起，甚至甘願掏錢養對方，不過當她們遇到顏值更高、更符合她們審美標準的對象時，就又會轉向另一個人的懷抱。

2、雙魚座

雙魚女內心敏感脆弱，只要有人塑造一種體貼、關懷備至的形象，就很容易深陷其中，她們難以從表面看透本質、很輕易就會動真感情，因此常常被渣男欺騙，甚至對方原形畢露了，她們也不願放手。雙魚女應該學習如何保護自己，不要再將愛情和另一半看作是生命的全部。

3、摩羯座

摩羯女對另一半沒有太多要求，只希望對方能踏實上進，2人一起為生活努力就很滿意了；但她們為人太過正直老實，就算遇到騙子也看不出來，很容易被騙，有些人只是抱著玩玩的心態靠近，玩膩了就把她們一腳踢開，因此摩羯女在面對感情時，務必要變得更加理性、機智。

4、雙子座

雙子女愛玩，不管學習、工作都不夠用心，渴望一段自由的戀愛關係，但這種心態讓她們很容易遇到花花公子，交往沒幾天就會背叛另一半，如果2人結婚了，更是讓她們沒有安全感，夫妻之間經常吵架，關係越來越糟糕，最終導致離婚收場，因此建議雙子女改變擇偶標準，否則只會自尋煩惱。