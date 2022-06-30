衛福部今（30）日公布最新110年度國人10大死因排行，癌症連續40年蟬聯死因之首，110年5萬1656人死於癌症，占總死亡人數28.0%，平均每日142人死於癌症，癌症時鐘為10分10秒，與109年10分30秒相較，快了20秒，研判與疫情有關，癌友擔心感染，而延誤回診。

進一步分析10大癌症死亡率排名，第1名為氣管、支氣管和肺癌，其次為肝和肝內膽管癌，結腸、直腸和肛門癌，以及女性乳癌、前列腺（攝護腺）癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。與前1年的10大癌症死因順位相同，沒有變化。

統計顯示，110年死亡人數計18萬4172人，較109年增加1萬1105人，這是自2016年霸王寒流後，首次出現死亡率及標準化死亡率雙增現象，衛福部認為，這與人口老化，及110年1至3月低溫寒冷等因素有關。

110年10大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

與109年10大死因相較，高血壓性疾病排名由第7名升至第6名，事故傷害則降為第7名。

進一步分析各年齡主要死因，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲族群則以癌症與自殺為主；45歲以上死因前2名為癌症與心臟疾病。

統計另顯示，去年896人死於新冠疫情，主要為65歲以上，在死因排行榜上位居第19名。

統計顯示，110年死亡人數計18萬4172人，較109年增加1萬1105人，這是自2016年霸王寒流後，首次出現死亡率及標準化死亡率雙增現象。（資料來源／衛生福利部；圖／NOW健康提供）

衛福部統計處指出，近5年65歲以上人口每年增16至17萬人，受該年齡層人口快速增加影響，死亡人數隨之增加；如果剔除人口規模因素後的死亡率觀察，2016年到2020年，65歲以上每10萬人口死亡率則呈逐年下降趨勢。

新增癌症人數逐年攀升，衛福部表示，定期篩檢可降低癌症死亡率，鼓勵民眾善用政府公費補助成人5癌篩檢，早發現早治療，補助對象及時程如下：

▸30歲以上婦女每年可接受1次子宮頸抹片檢查。

▸45至9歲婦女、40至44歲2等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房攝影。

▸50至74歲民眾每年1次糞便潛血檢查。

▸30歲以上嚼檳，含已戒或吸菸民眾、18歲以上有嚼檳榔，含已戒原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

▸肺癌家族史（50至74歲男性或45至74歲女性）、重度吸菸史的中老年人，每2年1次低劑量電腦斷層篩檢肺癌。