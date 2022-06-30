昨傳出在台日人訂購台灣鳳梨贈送給日本孤兒院，結果整箱發霉，農委會主委陳吉仲今（30日）回應是日方業者出問題，鳳梨在日本出關時品質非常好，是日方通路業者將鳳梨放在倉庫超過1個月，陳表示願意再送日方200至300公斤鳳梨，此話引發網友熱議，痛批「把問題推給別人，非常民進黨的作風」。

此事源於台南市日本人協會理事長野崎孝男訂購大批愛心鳳梨，跨海送到日本孤兒院，但29日院方開箱發現，裡面的鳳梨早已發霉。野崎孝男表示，他得知當下非常傻眼，一直致電孤兒院道歉，也表示自己非常遺憾。

據《Ettoday新聞雲》報導，陳吉仲今表示，經農委會查證，該批鳳梨5月18日從台灣出港，5月25日到達日本，但大阪通路業者自行將鳳梨放到6月29日才送給孤兒院，「實際上是大阪通路業者的問題。」

陳吉仲對有人願將台灣鳳梨送給日本孤兒院表示感謝，他昨也已第一時間聯繫農委會國際處，「很樂意再贈送2、300公斤的鳳梨給小朋友。」

相關報導經轉發至社群平台Ptt後，鄉民對於陳吉仲的說法痛批道「千錯萬錯都是別人的錯」，並且質疑「生鮮農產品中間都沒有人追進度？」、「這樣講日本人怎麼可能還要？」、「罵完對方冷藏運送有問題再送給你，這是什麼迷惑行為？」、「如果補送的還是出問題誰要負責？」

同時也有鄉民諷刺，「把問題推給別人，非常民進黨的作風」、「在台灣犯錯推給在野，現在都推到國外了！」