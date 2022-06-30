2022九合一選戰步步逼近，國民黨中常會29日正式提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，而民進黨高市黨部自新任主委許智善上任後，黨務幹部的人事布局一直受到各界關心，新的人事30日正式布達，由原任副執行長吳宏盛出任執行長，洪珍瑩、張峻榕、謝涵琳則擔任副執行長，民進黨高市黨部盼能打出漂亮勝仗。

許智善表示，國民黨已經正式提名前立委柯志恩參選高雄市長，此時也是民進黨高市黨部戰鬥團隊就定位的時機點，考量空戰與陸戰整合的方向，將由原任副執行長吳宏盛出任執行長，並延攬洪珍瑩、張峻榕、謝涵琳出任三席副執行長。

許智善指出，此次黨部在幹部徵才上，秉持用人唯才，派系絕對不是考量的問題，他就是盡力當「桶箍」來整合各界人才，新的人事在30日布達，7月1日立即上工，沒有蜜月期，黨部立即組成最強輔選團隊，共同完成年底輔選重責。

出任執行長的吳宏盛曾任高科技公司人資長，並長期擔任企管顧問公司執行長一職，專長於領導統御，組織變革與發展且長於溝通協調，而副執行長洪珍瑩曾任中廣記者、前高雄市長陳菊機要祕書，未來將負責媒體新聞聯繫對口、文宣政策擬定。副執行長張峻榕是前高雄市議員張省吾之子，長期擔任其特助事項，基層溝通能力佳，將負責地方組織工作，副執行長謝涵琳曾任市府局處機要祕書、立委劉世芳副主任，將負責黨部行政工作，提升服務行政效率。