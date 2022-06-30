華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》的3位金獎主持人蕭煌奇、曹雅雯和浩子日前接受Podcast節目《感官一條通》主持人DJ小樹的專訪透露不少節目與三位主持人私下秘辛。

蕭煌奇、浩子和曹雅雯首次合作音樂節目默契十足，蕭煌奇在錄影現場對大家都很照顧，被另外兩位主持人尊稱為「阿舅」，DJ小樹問及蕭煌奇如何看待兩位後輩，他大力稱讚浩子其實很有音樂內涵與想法，也認為曹雅雯這幾年嘗試許多新曲風，帶領新的台語音樂潮流。

在《上奅台灣歌2.0經典傳奇》錄影空檔，浩子還會播別人的音樂和蕭煌奇、曹雅雯一起討論，但是被問及是否會把自己的未完成的新歌Demo分享給彼此聽意見時，浩子直言：「討論別人可以，談自己的音樂太赤裸了! 這是很隱私的東西」，曹雅雯也附和說：「我也不行，很害羞!」

3位主持人也分享一些傳承台語歌曲的看法，浩子表示光是用自己的母語寫出歌曲來就很美了，更是把台語歌比喻成故鄉的滷肉飯，長大後即使在國外品嘗了各國美食，最思念的還是滷肉飯。去年以〈自本〉拿下第2座金曲最佳台語女歌手獎的曹雅雯也分享道，她自己覺得台語歌曲可以有很多面向，在聽了很多獨立樂團音樂後，就嘗試讓這些曲風融入到作品中，並透露年底前會推出最新的台語專輯，再次挑戰金曲獎。

即將在本周六挑戰第5座金曲獎最佳男歌手獎的蕭煌奇，則是強調「寫一首台語歌是要唱得讓大家聽得懂，這樣才是一首真的台語歌」，對語言文化傳承很有自己的看法。因為老歌版權四散難以取得，浩子也擔憂直言：「台語音樂節目可能會越來越少。」希望觀眾們能多多支持，透露有次在和製作人通電話聊節目內容時，製作人洪榮良正在台中談版權，為了節目的歌曲版權跑遍全台。

《上奅台灣歌2.0經典傳奇》每周六晚8點在公視台語台、每周日晚8點在華視主頻首播。