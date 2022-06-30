泓德能源（6873）今（30）日召開公開發行後的首次股東常會，會中通過分派現金股利每股2元，並授權公司得擇合適時機進行上市申請。泓德能源旗下三個案場已陸續開工，力拚年底完工，建置量近100MW，另外，作為智慧調度電力的戰情室也即將於7月底完工亮相。

泓德能源110年度正式公開發行，並於12月28日登錄興櫃市場，進入資本市場首年度合併營收為新台幣26.8億元，年增幅16.6%，每股稅後盈餘（EPS）為3.02元。今日召開股東常會，除通過配發現金股利2元議案、完成董事改選外，亦獲得股東授權公司得選擇合適時間進行上市申請。

除了去年營收創新高外，今年第一季也成績斐然。泓德能源指出，由於部分案場竣工時間與收入遞延至今年第一季，日前董事會通過111年度第一季合併財務報表，營收為新台幣5.5億元，年增幅近三倍（297.3%），每股稅後盈餘（EPS）為1.03元，雙雙繳出同期最佳成績單。

展望未來規劃，泓德能源董事長謝源一表示，泓德能源制定短、中、長期的業務發展計畫，加速拓展各種電力應用的可能性，達到綠電普及化的目標。在短期目標上，泓德能源持續衝刺全台案場建置規劃，旗下已有三個案場於近日陸續開工，總面積約100公頃，總建置量近100MW，力拚今年底併網完成。三個新開工的案場分別位於台南地區，並首度延伸至離島澎湖。其中，台南兩個案場中，其一為台灣最大漁電共生單一案場，另一個案場則在發展太陽光電之餘，完工後也會將抽水閘門的土堤加高，避免海水倒灌導致淹水，透過改善排水系統為當地居民打造更友善的居住環境。至於首個建於澎湖的案場，日前舉辦說明會獲得居民支持，該案場土地面積共約30公頃，協助荒廢土地再利用，帶動當地經濟，吸引年輕人返鄉。

中長期部分泓德能源將持續拓展儲能、投資雲端與AI等資訊科技，同時打造「TITAN 智慧綠電系統」，藉由集中管理自身電廠與綠電調度外，更能主動預測電量供需，有效提升發電效能與維運管理，以及售電配比最佳化。泓德能源更首創能源業界先河，打造「戰情室」作為智慧調度電力的主力，目前正如火如荼興建中，即將於7月底完工亮相。

泓德能源總經理周仕昌表示，「我們自108年度就大力投入研發資源，開發自有雲端即時監控系統。隨著業務跨足眾多領域，未來將持續投入智慧運算以符合市場需求。」