南亞科(2408)周四為除息首日，每股配發現金股利3.7元，除息參考價為53.4元，不料受台股大跌摜破萬五，除息首日挫敗，南亞科開低走低，一度摔至48.5元的近兩年新低點，收跌7.49%報49.4元，失守50元面臨貼息窘境。三大法人方面，外資已連16日賣超4.5萬張，投信、自營商也終結連日買超，周四遭三大法人共賣超4496張。

科技產業終端需求停滯，PC用DRAM因PC OEM廠下修出貨目標，DRAM庫存飆升；智慧手機應用方面，行動記憶體位元供給量未下降，單機平均搭載容量未提升，呈現供過於求。正面雖看是半導體供應鏈缺料問題舒緩，但負面衝擊是全球企業營運面臨通膨、經濟衰退與疫情起伏等挑戰，供應鏈採購轉趨審慎，零組件需求降低，科技產業終端需求停滯，從面板、驅動IC到DRAM持續擴散。集邦科技TrendForce日前發布最新報告示警，DRAM庫存上升，第3季DRAM報價可能下跌3%至8%，部分產品跌價超過8%，DRAM市場恐呈現旺季不旺。

南亞科豪擲3000億元，新建12吋晶圓廠，南亞科董事長吳嘉昭表示，為了掌握DRAM關鍵技術，南亞科五年來研發經費增加3倍，研發人力也擴充至千人規模，全球累計專利數超過5000件。10奈米級第一代1A技術及產品預計於今年下半年量產，第二代1B技術及產品已進入試產，並已展開第三代1C技術以及應用於1D的EUV技術研發工作。投入3000億元的新廠預計3年內要正式投產，完成後，年產能可望達到50萬片，年產值可以增加700億元以上。新廠第一個會先導入第二世代，但很快就會快速導入第三世代，第三世代也在現在廠準備中，而新廠就是布局第二、三世代，接下來會觀察客戶需求和市場走向。

不過董事長也提到，美國5月通膨飆至8.6%，創下40年新高，加上先前上海疫情造成生產長短料狀況、地緣戰爭等，都持續加劇著通膨問題，更衝擊手機、個人等消費性產品縮手，影響銷售。

南亞科總經理李培瑛表示，第三季市場將面臨通膨、封控、戰爭帶來的影響，都一再衝擊消費性，預估下半年挑戰較大，但波動是正常的，未來營運上，南亞科也有多元化應變，產品線市場都建立在八百多位客戶上，對於明年市場恢復狀況，也可望更進一步成長。

關於EUV發展以及用電方面狀況，李培瑛也早先提到，EUV用電稍微高一點，但整個需求用電都取得核備，南亞用電也積極發展綠能、再生能源，且購買未來十年要用再生能源，對於用水、用電都不是大問題。

未來規畫新廠有三千個工作機會，但現階段半導體人才難聘，李培瑛說明，現在已經開始籌備工作，並在現有廠執行訓練計畫，會經過多年籌備，過去也執行許多策略計畫，先前人才流失也逐步穩定中。

DRAM產業發展，下半年多少受到通膨影響，走向保守，短期恐怕會有影響，但長期下，因為它應用還是很多，如雲端、智慧化等，可望長期發展順利。對於今年銷售、營運來看，李培瑛表示，下半年壓力較大，第三季最劇，若通膨續延燒，對第四季也可能燒到，今年度恐怕微幅衰退，目前仍持續努力中，公司也會做相關因應。