美國最大飛機製造商波音公司日前在洛杉磯舉辦「2022年度績優供應商」頒獎典禮，肯定以嶄新科技和技術，克服各種挑戰並成為波音供應鏈的重要供應商夥伴，長榮航太獲頒「開拓者（Pathfinder）」獎項，象徵長榮航太的強大維修及製造實力，獲得原廠高度肯定。

波音公司在全球150個國家總計約有1萬1000家供應鏈廠商，自2020年開始從各領域的佼佼者中遴選年度優良廠商，始能成為年度重要供應商夥伴，獎項分別有「供應商多樣性（Supplier Diversity）」、「卓越成就（Outstanding Performance）」、「同盟（Alliance）」、「開拓者（Pathfinder）」、「供應商辨識度（Supper Chain Visibility）」、「合作（Collaboration）」、「永續經營（Sustainability）」、「風險管理（Risk Management）」、「支援及服務（Support ＆ Service）」等9項類別。

本次頒獎典禮共有9家供應商榮獲殊榮，長榮航太在供應鏈品質、責任、健康及實踐波音對全球領先永續的承諾下，積極管理獲得高度肯定與認可，在廣大業界中脫穎而出。

長榮航太副總經理謝新文表示，公司秉持「挑戰、創新、團隊」及「安全第一，品質至上」的精神，堅持提供高水準的全球服務品質，很榮幸獲得波音公司肯定，特別感謝生產線團隊成員及合作夥伴，共同成就卓越、效率及品保，讓長榮航太成為波音公司強而有力且值得信賴的供應商。

隨著疫情趨緩與各國邊境解封，長榮航太看好未來航機維修成長動能，主要將著眼於貨機航空公司需求強勁帶動整體維修量增加、客機客戶對於疫後恢復運能的維修需求準備、解封機維修需求等3大面向的市場。

在製造方面，長榮航太則看好貨機需求強勁帶動機體訂單量增加、客機恢復運能的新機需求帶動短中期引擎及機體訂單、客機改貨機市場熱絡的訂單需求，以及新增引擎及機體開發中合約訂單需求。

長榮航太為波音公司之商業飛機（Commercial Airplanes，BCA）及全球服務（Global Service，BGS）飛機主結構件的重要供應者，提供各種機型零組件的全製程服務。

隨著全球疫情逐漸趨穩，飛機製造商預測2023年市場需求將可恢復到2019年的榮景，未來10年航空市場將交付約1萬9000架全新商用飛機，20年後的數量可望高達4萬3000架，長榮航太未來佈局將積極爭取新機型相關業務，為公司注入穩定的成長動能。