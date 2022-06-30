王男自2006年起15年內共犯7件竊盜案，他2020年間到中市秀泰百貨偷走1瓶價格不斐的「馬爹利藍帶」酒，經店家報警查獲，一審被判拘役20日。王男不服提起上訴，辯稱「不知道為何行竊」，是受強迫症及竊盜癖影響，法官採認醫院鑑定，只符合強迫症，但排除病態性竊盜症，予以駁回，維持原判，不得再上訴。

王男在2020年12月27日晚間8時許，到秀泰百貨台中文心店5樓，偷走商品架上1瓶「馬爹利藍帶」酒，藏放在手提袋內，未結帳就離開，經店家發現酒失竊報警，警方調閱監視影像查獲。

一審法官追查發現，王男偷竊前科累累，自2006年至2021年共犯下7次竊盜。審酌王男犯後坦承偷竊，並與店家達成和解，依竊盜罪判拘役20日，得易科罰金。王男不服提起上訴。

王男辯稱，他也不知道自己為何要行竊，當下覺得很奇怪，就拿了放進手提袋帶走，是因他罹患強迫症，並受偷竊癖影響，並提出中國附醫精神科診斷證明。

法官勘驗發現，王男到中國附醫就診時很像病態性竊盜症。但追查發現，王男在2021年1月間也涉竊盜案，一審判拘役50日後，他也提起上訴，辯稱受強迫症及竊盜癖影響，二審法官囑託草屯療養院進行精神鑑定，鑑定診斷王男主要診斷是強迫症，出現怕髒及重複檢查行為，治療後已改善，且強迫症病患辨識違法能力與一般人相同，與偷竊無關，予以駁回。

草屯療養院以王男在會談中，未抗拒想要偷竊衝動，也未因抗拒而緊張不安，竊盜得手後有異於患者的情緒低落及罪惡感，鑑定為排除病態性竊盜症。

草屯療養院鑑定，王男多次竊盜應是因應情緒困擾及壓力不佳有關，而精神科治療是藉由改善情緒問題，間接減少偷竊行為。王男行竊時，辨識違法能力並未受強迫症或病態性竊盜症影響。

法官認為，兩案時間甚近，竊盜手法相同，也抗辯患強迫症及竊盜癖，草屯療養院的鑑定結論可援用，而駁回上訴。

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