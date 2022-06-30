台灣微軟今日宣布，將由卞志祥接任台灣微軟總經理，此項人事命令自7月1日起正式生效。原台灣微軟總經理孫基康，將升任總部要職，新職務內容將另擇期佈達。

卞志祥的任命為台灣微軟睽違15年之後，再次提拔內部優秀人才擔任總經理要職，升任為台灣微軟總經理之前，卞志祥擔任台灣微軟大型企業商務事務群總經理，帶領團隊整體業務發展，創下兩倍業績成長的表現，帶動數據和資安產業解決方案的銷售增長。並與微軟全球合作夥伴、客戶服務和行銷團隊密切合作，幫助大型企業實踐數位轉型，產業經驗橫跨金融、電信、資訊科技和醫療服務，充份展現其企業家精神及管理長才。

加入微軟之前，卞志祥曾任湯森路透台灣區總經理及北亞區董事，引進全球金融市場多樣化的交易資訊，負責全球金融交易平台、反洗錢系統及金融科技相關解決方案在台灣客戶端的實踐，在此之前，他在IDC國際數據資訊（International Data Corporation）台灣暨香港分公司擔任總經理，在職期間亦曾獲任命為IDC大中華區金融業及金融科技業的執行董事，也曾於Hewlett-Packard台灣分公司擔任資深副總。