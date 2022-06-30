櫃檯買賣中心表示，110年度本國上櫃公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊將於公開資訊觀測站揭示。

此次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，與本年6月1日揭示之「本國上櫃公司110年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，係排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。

櫃買中心指出，111年6月30日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，彙總揭示本國上櫃公司申報之110年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。