7月開始電價調漲，經濟部27日宣布將針對用電大戶調整電價，平均漲幅8.4%。而工商用電大戶電價調漲15%，引起部分工商大老反彈，警告恐造成產業外移；對此，財信傳媒董事長謝金河近日在活動致詞表示「那你移移看啊」。他說，企業長年享受台灣廉價電力，面對能源上漲，可能要有一些全新的思考。

謝金河周三（29日）在「2022財訊影響力論壇」致詞時稱，有工商大老稱民進黨為了選舉而漲電價，但他則不以為然，「如果要兼顧選舉，只要讓所有油電價格上漲的成本，給中油台電承擔就可以，根本不用漲」。

此次針對高壓、特高壓產業用電大戶調漲電價15%，有企業家警告恐導致產業外移，謝金河則嗆「那你移移看啊」。他稱，在歐洲用電是台灣的4倍，台灣漲電價前一度約2.57元，德國工業用電約14.6元，差距非常大。

謝金河表示，企業長年都在享受台灣廉價的電力，當國際出現巨大波動，台灣無論是個人用戶還是用電大戶，面對能源價格高漲，可能要有全新的思考。