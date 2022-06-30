有「暗黑楊丞琳」之稱的AV女優孟若羽，先前因為要跟爭議網紅鄧佳華拍片引發熱議，即便後來臨陣換人，還是讓她的知名度水漲船高；但今年3月她卻和女優苡若、金寶娜及男優仔仔共同發布聲明，宣布與經紀人解約，暗黑內幕掀起外界討論聲浪，如今事隔3個月，AV導演圤智雨發文曝光了他所知悉的業界真相。

圤智雨昨(29日)在臉書以「三女優一男優集體解約真相！」為題發文，他坦言就是自己無償幫忙她們的：「記得前幾個月孟若羽+金寶娜+仔仔+苡若集體解約的新聞吧，爲什麼她們走得了呢？爲什麼會有新聞大篇報導呢？因爲就是我幫她們的，至於爲什麼要無償幫她們四個呢？原因很簡單，因爲唐姓經紀人這邊跟我問操作，我也把他當朋友互相會聊天請教，那轉頭就背後捅我一刀，讓我一個30萬的案子差點不見」。

圤智雨揭露謎片演員集體解約出走的原因，涉事經紀人從背後捅他刀。（圖／取自圤智雨臉書）

至於爲什麼圤智雨會知道他被捅？他透露被搶的客戶秘書「布丁」是他好友：「事情是這樣的，這傢伙跟我本來因爲AV上有合作而認識變朋友，他剛好在那段時間跟四(位)男女優爆出經紀約問題，本來我是屬於比較偏唐先生，沒有要幫孟若羽、苡若她們的，但誰知這傢伙，有問題時會來請我幫忙處理新聞給合約建議，掛電話後立刻捅我一刀，去搶我客戶，斷我企劃，而為什麼我會知道唐先生斷我案子呢？很簡單，因爲客戶謝大哥的秘書，網紅布丁是我好朋友呀，蠢貨，布丁都直接告訴你跟我很熟了你還斷我企劃想搶來自己做，你覺得我不會知道嗎？」

所以怒到圤智雨還以顏色，出手幫助四位AV演員解約：「那你不仁，我也不用對你有義，免費幫她們四人處理解約以及幫他們推薦新聞報導就是我出手的，你那什麼鳥合約呀，根本不成立，我ㄧ出手就解了，阿你怎麼沒告他們四人，告不成吧！講難聽ㄧ點，你平常學我PO文搞個經紀人推薦正妹那麼沒創意的事我都覺得無所謂了，但我真的不喜歡別人捅我，尤其是這邊廂有事找我幫忙，那邊廂斷我錢糧，那不好意思，當雙面間諜這種事，我滿行的，我出手你就是會痛，你最後也沒搶到案子吧？什麼叫拍AV不用宣傳也可以？」

至於爲什麼他如今會選擇寫出真相？圤智雨表示因為對方連假都不會裝一下做人：「在你版上說啥風涼話，我們還沒解除好友吧，你覺得不會有人截圖給我看你這幾天的幹話嗎？告訴你，做壞事不要做那麼笨被抓到，還有，你不是自認高尚不跟某片商合作嗎？怎麼還丟你僅存的女優去拍片？你外流片場照PO臉書跟社群，你的男女優都有截圖給我，你覺得我的口條去發動被你外流照片的當事人告你難嗎？」

圤智雨雖沒「指名」，但已火力全開：「自己想清楚風涼話要不要講，我可是真小人，不當偽君子的，別把別人當白痴，再讓我看到你講幹話，我立刻說服當事人告你，順便祝你花開富貴。PS:你不是以前在康姐公司上班學當經紀的，怎麼連康姐的一成新聞功力都沒學到要來請教我這後輩？我是圤智雨，不要跟我比動腦好不好，你不知道我是出名的外星人嗎？」；網友回：「感覺導演後台很硬（圤：我只是普通人）」，紛紛給他讚聲。