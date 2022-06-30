台北車站中型接種站將於明日退場，台北市副市長蔡炳坤（右二）今日前往視察，並且感謝各個團隊的付出。

由於台北市疫苗普及率穩定上升，當初為緩解全民接種潮而設置的台北車站中型接種站將於明日退場，台北市副市長蔡炳坤今日前往視察說道，北車接種站設立6個月，接種量達13.2萬人，其中有46％是外籍移工，隨著兩種常規接種管道已順暢無礙，北車接種站的階段性任務達成，將於今下午4時止結束服務退場。

蔡炳坤首先感謝聯醫仁愛院區團隊、台鐵警察同仁、移民署及勞動部，並表示北車中型接種站自去年12月22日設立，經歷6個月又10天，階段性任務告一段落，接下來就回歸到兩個常規系統，一是疫苗預約系統；第二是各大醫院預約門診。

至於談到嬰幼兒莫德納疫苗接種，蔡炳坤表示將於7月中下旬開放接種，預計3歲以下至診所、醫院接種，3至5歲則依照需要量能，安排進入幼兒園或中型接種站方式因應。疫苗種類愈來愈多，進入全民接種時代，台北市也會準備相關的準備來提供全方位的服務。