鄭宇恩建議，可以將東海運休中心進行大幅度的改造，成為擁有健身設施以及網球、羽球或籃球等運動場地的綜合運動中心。(鄭宇恩議員辦公室提供)

八里東海運動休閒中心在2001年斥資1億元興建，然而疑似不敵八里垃圾焚化廠游泳池回饋地方的免費福利，長年經營虧損，之後委外經營狀況仍沒有好轉，前後已有三家廠商解約；新北市議員鄭宇恩呼籲，針對東海運休中心變成蚊子館，新北市府應傾聽地方聲音，考慮將運休中心的泳池改建為室內多功能運動場館。

新北市議員鄭宇恩表示，八里東海運休中心幾近是進駐即虧損，自2001年興建至今，閒置的時間幾乎要超過營業時間，即便市府在2019年耗資600萬更換鍋爐設備、重新委外營運，廠商仍在去年底因不堪虧損提前解約，使東海四季游泳池再度成為蚊子館，目前公所也正重新評估活化。

鄭宇恩指出，由於八里地區目前有八里垃圾焚化廠游泳池的免費回饋，所以若是東海游泳池是採收費的話，就比較沒有競爭力，導致已經有好幾個廠商在經營不善後紛紛解約離開，而根據公所的委外調查結果，依照八里民眾的運動習慣，最需要的是多功能綜合運動場館。

她說，因為八里地區並沒有大型的健身房進駐，而民眾的運動需求也多是球類運動，因此建議可以將東海運休中心進行大幅度的改造，成為擁有健身設施以及網球、羽球或籃球等運動場地的綜合運動中心。

對此，八里區公所表示，針對本次招標作業為求完整性，及不違反市有公共不動產招租規定之前提下，本所已研擬較符合市場需求且以求公平公正開放的形式辦理招標，全案本所刻正辦理上網公告等招標作業程序。

八里區公所說，如有對東海運休中心與推動游泳或球類等運動有興趣的業者，也可洽詢八里區公所前來現場了解實地勘查。