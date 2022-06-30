有南台灣代銷天王之稱的清景麟建築董事長林聰麟，出身高雄燕巢，事業有成推動公益不遺餘力。（柯宗緯攝）

有南台灣代銷天王之稱的清景麟建築董事長林聰麟，出身高雄燕巢，事業有成推動公益不遺餘力，今（30）日宣布慷慨捐出1387萬元，力助燕巢區農會、燕巢區公所、燕巢家園日照關懷據點及慈德育幼院等4個單位，嘉惠3850位燕巢弱勢老少。

今育幼院小朋友以歌聲致謝，場面溫馨感人。高市副市長林欽榮致詞時提到，非常感佩林聰麟率領的團隊，持續推對公益，直呼他是暖男，尤其在受到疫情衝擊下，社會企業捐款顯著減少的現況下，對於燕巢區的弱勢民眾而言，無疑是一場及時雨。

出身燕巢農家子弟的林聰麟指出，2017年開始成立清景麟教育基金會，陸續捐助逾5000萬元，今年是公司的「公益年」，因為疫情關係，反而做了更多公益，今天這場「愛在燕巢」公益捐贈，也是善盡企業社會責任，希望拋磚引玉，讓愛傳出去。

林聰麟提到，88歲老母仍住燕巢，他深深感慨鄉下跟城市資源有落差，因此今年特別擴大關懷層面，挹注60歲以上農民、弱勢家庭生活補貼與急難救助金，並支持燕巢家園日照關懷據點服務在地身心障礙青年、慈德育幼院守護離院生回歸原生家庭持續到宅關懷，實質達到燕巢首度全方位照護的善舉，總計3850人受惠，占了燕巢3萬多人口的13％。

林聰麟指出，為讓更多人感受到「燕巢之美」，已與高市觀光局籌辦，將於今年12月在燕巢阿公店森林公園舉辦燕巢草地音樂市集，同時推銷當地農產品，希望將市民帶進燕巢，以後每年都會找一個燕巢景點推動觀光，明年則會選定燕巢泥火山。