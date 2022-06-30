周四官方公布的初值資料顯示，法國六月的通膨率進一步飆升，為增加6.5%，來到歷史新高，為該歐元區第二大經濟體增添逆風。

法國國家統計局(INSEE)表示，六月的物價為月增0.8%，年增幅度為6.5%，高於路透預測的年增6.3%。

INSEE表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭造成的干擾，食品和能源價格明顯上揚。

另外以歐元區範圍內的經濟體觀察，德國六月通膨率為超預期的8.7%，西班牙在六月則攀升到驚人創紀錄的10.2%。相比之下，法國通膨率相對較低，主要是法國較能抵抗能源價格的影響。

但飆升的通膨也會讓馬克宏(Emmanuel Macron)政府承受壓力；另一方面，歐洲央行也承諾在七月和九月都將加息，以抑制通膨。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)周三表示，疫情前的超低通膨時代已經一去不復返，歐洲央行此前低估了通膨，現在必須採取行動，因為在未來幾年內，物價增長很可能都會超過2%。