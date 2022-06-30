美股費半指數29日重挫逾2%，台股今（30）日晶圓雙雄帶頭殺，金融、傳產全面趴倒，加權指數終場重挫 414點，收在14825點，創1年半新低；台積電與聯電分別收在476元、39.15元，下探 19 個月新低。有網友在PTT股板討論晶圓二哥，聯電上次3字頭在2020年11月，當時大盤約在13000點左右，看來還有得跌，且聯電致命傷之一是借券賣出餘額不斷攀升，代表外資不看好後市，股價恐還有低點。

近期台股指數持續破底，今盤中融資斷頭賣壓殺出血流成河，投資人哀鴻遍野，終場暴跌414點（或 2.72%），收在當日最低14825點，一口氣摜破萬五大關，成交值 2592.25億元，累計6月跌掉1982 點，跌點創史上第五慘。從今年初高點18619點至今14825點，跌幅高達20%。

晶圓代工龍頭台積電下殺15元（或3.05%），收在全日最低 476元，市值滑落至 12.34兆元；晶圓二哥聯電狂殺4.28%，收在39.15元，棄守40元大關，兩者均創下2020年11月以來、19個月新低。

聯電股價驚見3字頭，引發PTT網友熱烈討論，大家看法分歧，紛紛表示「聯電上次3字頭 大盤1萬3 還有的跌 崩崩」、「二哥預期明年獲利相比今年大概下降一成，給PE7~8的話，30元是底部」、「阿榮阿明阿海都快PE1，你說二哥怎樣？」、「聯電每天一堆借券的」、「宏達電都比聯電高了」。

有網友點出聯電致命傷之一：借券賣出餘額大增。據統計，聯電6月22日除息當天起，借券賣出餘額從710,121張，至6月29日衝上772,999張，短短一周暴增62,878張，顯見外資不看好後市，難怪股價不斷創波段低點。

滙豐證券先前表示，半導體產業循環修正風險大增，聯電第二季後營運不易走高，以二情境估算聯電獲利表現，基本情境中，2022、2023年每股純益分別是6.77與5.48元，2023年獲利衰退幅度直逼二成；但若以單位售價下半年衰退、且2023年降至疫情前水準的悲觀情境估算，2022、2023年每股純益預估值恐再低至6.06與4.12元。

對於半導體股的操作策略，滙豐建議此時切勿急著摸底，不妨等到第四季至2023年初，再做打算。