基隆位於全台灣最北端，是最早開發的地區之一，不過近年來基隆的發展似乎陷入停滯。一名最近到訪基隆的網友就表示，基隆比他想像的還要落後許多，甚至連一些南部地區都不如。不過有不少人說明，因為基隆地形破碎才會導致難以革新。

居住在南部的原PO在PTT發文表示，前幾天自己因為工作關係北上基隆，結果發現比想像中落後很多，就算是市區也是一樣的感覺，直呼連屏東市、彰化市區都不如，「本來還以為在台北隔壁不會太差，結果感覺比一堆南部地區還偏鄉」，讓他好奇箇中原因。

對此，許多網友紛紛回應「基隆的房子外牆都黑黑的」、「40年如1日都是老人可憐吶」、「基隆是最北的南部，你還想要求什麼？」，也有人分析「地型太破碎，都是單行道和丘陵= =」、「只有港區有在更新阿，其他萬年不變」、「太多山坡地不利發展，導致很多莫名奇妙的房屋結構」、「就窮阿，港口的錢中央收走，分幾毛給你」、「港口城市港稅100%上繳也是很慘」。

不過也有在地人表示「10年前更慘，現在好很多了，而且再怎麼改善就這樣，山多雨多」、「以前更爛，最近稍微有些改變了」、「就這10年來看，改進很多了啦」、「那是你們沒看過以前更爛的時候」。