台灣微軟今（30）日宣布，原台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥，將自7月1日起接任台灣微軟總經理，領導微軟在台灣的策略布局、營運與業務發展。此亦為台灣微軟睽違15年後，再度自內部優秀人才拔擢出任總經理要職。原台灣微軟總經理孫基康，則將升任總部要職，新職務另擇期佈達。

卞志祥在任台灣微軟大型企業商務事務群總經理時，帶領團隊整體業務發展，創下兩倍業績成長的表現，帶動數據和資安產業解決方案的銷售增長。並與微軟全球合作夥伴、客戶服務和行銷團隊密切合作，幫助大型企業實踐數位轉型，產業經驗橫跨金融、電信、資訊科技和醫療服務，充份展現其企業家精神及管理長才。

微軟大中華區總裁兼執行長侯陽表示，卞志祥過去帶領台灣微軟大型企業商務事業群團隊隊屢創佳績，深化與在地企業的合作關係，並積極推動創新，深受客戶與夥伴信任與肯定，侯陽亦期待卞志祥在全新崗位，帶領微軟團隊持續深耕台灣市場，並賦能產業加速轉型，為台灣創造巔峰。

侯陽也對原總經理孫基康表達肯定，其於任內引領台灣業務蓬勃發展，更因表現優異獲總部攬才，侯陽也期許他於新崗位能持續協助台灣產業轉型。

卞志祥表示：「很榮幸與期待帶領台灣微軟團隊推動產業數位轉型，微軟的使命是賦能地球上的每一個人與每一個組織都能夠實現更多，成就非凡，隨著台灣資料中心區域落地腳步接近，秉持著公司使命與以客戶為中心的精神，透過智慧雲端平台，我期待與客戶、合作夥伴及微軟團隊攜手，加速產業進步，發展永續經營，培育在地科技人才，持續為台灣注入創新能量。實踐新定向，新台灣，邁向巔峰。」

加入微軟之前，卞志祥曾任湯森路透台灣區總經理及北亞區董事，引進全球金融市場多樣化的交易資訊，負責全球金融交易平台、反洗錢系統及金融科技相關解決方案在台灣客戶端的實踐。在此之前，他則在IDC國際數據資訊（International Data Corporation）台灣暨香港分公司擔任總經理，在職期間亦曾獲任命為IDC大中華區金融業及金融科技業的執行董事，也曾於 Hewlett-Packard 台灣分公司擔任資深副總。

卞志祥畢業於國立交通大學，主修計算機科學，並在該校取得管理資訊系統／財務工程企管碩士學位，平常喜好旅遊與戶外運動，已婚育有一子。