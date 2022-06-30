女星郭羨妮曾是香港演藝圈公認大美女，還是繼李嘉欣之後，同時拿下香港小姐與華裔小姐雙料冠軍的，因此也有「最美港姐」稱號，但近期她時隔7年回歸港劇，卻被批評「塑膠臉」容貌崩壞；近日郭羨妮介紹美容產品，零濾鏡下露出47歲素顏模樣，的確老了不少，不少人稱讚她的勇氣，「自信就是美」。

郭羨妮是1999年度香港小姐冠軍，和香港無線台簽約後也被力捧，直到結婚生子後才淡出螢光幕，但今年驚喜回歸港劇《冥冥之中》，時隔7年拍戲的她，容貌卻變成焦點，有網友覺得她沒有之前那麼美，還有人認為她去做醫美，造成有「塑膠臉」、「紙紮人」的視覺感。

47歲郭羨妮零濾鏡素顏模樣令網友看傻。(圖/ 摘自郭羨妮小紅書)

日前郭羨妮在「小紅書」介紹愛用的美容用品，影片中發現她沒有使用濾鏡或任何美顏效果，直接素顏再塗了少許唇膏，親自示範商品；畫面中47歲的郭羨妮顯得特別老，和平時有上妝的她差距確實有點大，還有點撞臉台灣名人許純美。

許多人看到當年最美港姐也老了，不禁紛紛留言感慨，「女神老了不少」、「佩服她敢這樣，太有勇氣」、「這才是真的素顏」；粉絲則替她加油打氣，「她是在優雅地老去」、「自然就是美」、「天然美才不怕素顏示人」。