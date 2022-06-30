陸外交部6月30日主持例行記者會，被問到日前美國針對女性墮胎權的爭論引發國際社會關注，更被視為美國婦女人權的歷史性倒退，包含聯合國人權事務高專巴切萊特與英法加等國都予以譴責。對此，陸外交部發言人趙立堅表示，婦女權利是基本人權的重要組成部分，針對女性的性別歧視是美國長期無法掩蓋的人權惡疾。

趙立堅指出，美國至今仍未批准《消除對婦女一切形式歧視公約》這一聯合國核心人權公約，美國婦女長期遭受系統、廣泛、制度性歧視。近年民調顯示，仍有75％的美國人認為，國家需要在實現性別平等方面做出更多努力。

他說，在經濟就業領域，美國民權同盟指出美國女性薪資僅為男性的78％，其中黑人與拉丁裔女性的工資僅為白人男性64％、54％。

而在人身安全領域，趙立堅表示，美國是目前所有發達國家中孕產婦死亡率最高的國家，其中黑人女性死於生育相關原因的可能性比白人女性高243％。另據美國家庭暴力研究所統計，美國家庭暴力受害者85％為女性，每年有530萬女性受到虐待，千餘名女性因家庭暴力而死亡。

趙立堅指出，從美國內婦女權利狀況再次表明，美國根本沒有權利自詡「人權衛士」，在對別國指手畫腳前應該首先採取切實有效措施，充分尊重和保護自己國內女性的基本人權和正當權益。