2022年中職季中選秀將於7月11日登場，加上測試會獲得推薦的74名球員，總計有185名好手符合選秀資格，人數再創歷年新高，具有旅外資歷的林凱威 、鄭浩均都可能成為衝擊首輪的熱門人選。

去年不少旅外球員「海歸」，157名球員報名選秀已寫下歷史，今年有了台鋼雄鷹加入，在「第六隊效應」下更是吸引185名球員，寫下歷史新高，在待選名單中投手85人、內野手51人、外野手34人。

這次透過國手資歷報名的選手有9位，包含世界12強國手林凱威、U23世界盃國手鄭浩均，都可能成為衝擊首輪的熱門人選。而透過球團推薦的選手共47人，其中林鋅杰有豐富國手資歷、徐基麟也有U23中華隊資歷；旅美好手宋文華則透過聯盟推薦投入選秀。旅外選手的回歸，勢必也成為各隊即戰力補強的選擇之一。

今年也有不少高中新秀選擇挑戰職棒，共計有51位球員以高中應屆畢業生的身分報名選秀，為歷年最高，其中平鎮高中游擊大物曾子祐最受各界關注，攻守俱佳的二壘手黃勇傳則透過球團推薦報名。

今年青棒評價極高的攻擊型捕手宋嘉翔與同樣來自穀保家商投手馮皓、高苑工商捕手潘磊、白河商工投手尹柏淮及阮裕智、大理高中林培緯、陽明高中投手舒治浩等人也都報名參加今年度的選拔會，可望成為中華職棒未來的潛力新星。

這次中職選秀會將出現久違的第6張桌子，也讓今年的選秀話題十足。選秀會將於7月11日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行，聯盟邀請喜愛棒球的球迷朋友，透過Eleven Sports體育頻道、CPBL中華職棒官方Facebook、CPBL官方YouTube準時收看直播，同步關心新人球員選拔會的第一手消息。