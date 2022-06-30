韓國1名車主近來發現轎車冷氣孔一直有腐爛惡臭，原以為只是過濾器出問題，沒想到打開一看，車體內部竟飛出1條毒蛇「虎斑頸槽蛇」，所幸該車主趕緊逃出車外，消防隊也順利抓到蛇；車主因此發文警告「如果聞到空調有異味，應該懷疑（有蛇），尤其將車子停在山區附近時」。

據韓媒《中央日報》報導，1名車主日前發現轎車內的冷氣空調一直發出如腐爛物般的惡臭，原以為只是空調濾器出問題，自行更換過後就沒事，沒想到他用工具一打開，裡頭竟當場飛出1條體型巨大的毒蛇，他當下放聲尖叫，所幸趕緊離開車內，並鎖上車門將蛇困在車內，最後向警消求救，成功抓到毒蛇。

虎斑頸槽蛇具有毒腺，而且在齒槽後方具有較大的牙齒，形態上非常接近後溝毒牙的毒蛇，虎斑頸槽蛇的毒性較為強烈，是游蛇中比較著名的足以對人類造成危險的蛇。（示意圖，達志影像/shutterstock）

當地媒體指出，消防隊抵達現場時，用火鉗夾出毒蛇，原本該蛇一動也不動，眾人以為蛇已經死了，沒想到蛇突然又活過來竄動，車主與消防隊都被嚇了一跳，事後車主在韓國最大汽車論壇「KJCLUB」發文警告，「如果聞到空調有異味，應該懷疑（有蛇），尤其將車子停在山區附近時」。

據悉該毒蛇為「虎斑頸槽蛇」在韓國並非罕見蛇類，但因具有強烈神經毒性，仍讓不少當地人聞風喪膽，該種蛇也曾在日本咬死過學生；其他網友紛紛留言「光看到就怕得要命」、「怎麼會從車裡出來」、「我以為發生在國外，但竟然是韓國」、「是我的話會昏倒」。