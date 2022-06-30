韓國1名車主近來發現轎車冷氣孔一直有腐爛惡臭，原以為只是過濾器出問題，沒想到打開一看，車體內部竟飛出1條毒蛇「虎斑頸槽蛇」，所幸該車主趕緊逃出車外，消防隊也順利抓到蛇；車主因此發文警告「如果聞到空調有異味，應該懷疑（有蛇），尤其將車子停在山區附近時」。
據韓媒《中央日報》報導，1名車主日前發現轎車內的冷氣空調一直發出如腐爛物般的惡臭，原以為只是空調濾器出問題，自行更換過後就沒事，沒想到他用工具一打開，裡頭竟當場飛出1條體型巨大的毒蛇，他當下放聲尖叫，所幸趕緊離開車內，並鎖上車門將蛇困在車內，最後向警消求救，成功抓到毒蛇。
當地媒體指出，消防隊抵達現場時，用火鉗夾出毒蛇，原本該蛇一動也不動，眾人以為蛇已經死了，沒想到蛇突然又活過來竄動，車主與消防隊都被嚇了一跳，事後車主在韓國最大汽車論壇「KJCLUB」發文警告，「如果聞到空調有異味，應該懷疑（有蛇），尤其將車子停在山區附近時」。
據悉該毒蛇為「虎斑頸槽蛇」在韓國並非罕見蛇類，但因具有強烈神經毒性，仍讓不少當地人聞風喪膽，該種蛇也曾在日本咬死過學生；其他網友紛紛留言「光看到就怕得要命」、「怎麼會從車裡出來」、「我以為發生在國外，但竟然是韓國」、「是我的話會昏倒」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。