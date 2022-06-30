曾獲得報知電影獎和日刊體育電影大獎影帝的日本男星小栗旬，婚後一直保持好爸爸、好丈夫的形象，想不到昨（29日）遭YouTuber東谷義和公開全裸唱KTV的不雅照，不只愛家形象受損，連老婆山田優的IG都被酸民灌爆。而爆料小栗旬的東谷義和，過去是與演藝圈關係良好的企業家，因故轉行當YouTuber，開始對昔日星友展開報復，粗估光靠YouTube頻道就能月入4500萬日圓（約1000萬元台幣）。

東谷義和昨在推特曝光小栗旬脫到內褲掛大腿的不雅照，並嗆對方所屬經紀公司Tristone的社長山本又一朗：「小又，好好教育你家藝人吧！這算公然猥褻罪嗎？也太直接了……」照片中，疑有人在小栗旬的雙腿間擺弄，且在場者至少有四人，其中一位女子自顧自整理衣物，看起來已對這瘋狂的景象習以為常。

東谷義和的推特帳號很快地就被封鎖，但該張不雅照早就被截圖瘋傳，風波甚至燒到小栗旬的太太山田優，IG湧入不少網友留言猛酸：「妳老公還好嗎？裸體卡拉OK？」、「你的男人私下在幹嘛不清楚，希望不會被你的孩子知道」、「妳老公居然是那種人，真遺憾」，截稿之前山田優尚未對外回應。

至於爆料小栗旬的東谷義和，他原本是時尚品牌前社長，過去和娛樂圈關係密切，但因欠下3億日圓（約6600萬元台幣）賭債，不得不將公司轉手讓人，又鬧出詐欺事件逃往杜拜，昔日演藝圈星友一個個遠離，讓他滿腹怨氣，決定開YouTube頻道爆料名人的八卦，短時間就吸引百萬人訂閱，目前已有124萬粉絲，傳收益高達月入4500萬日圓（約1000萬元台幣）。

事實上，東谷義和曾自爆過去27年來替不少藝人安排各種型態的飯局，包括介紹女孩子陪男星吃喝玩樂，因此手上握有許多男藝人的黑料；除了小栗旬，綾野剛也被他踢爆男女關係混亂，曾帶未成年女偶像開房間，還疑似流出多張露鳥的床照，讓他形象崩壞。